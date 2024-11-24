ABD'de sondaj kule sayısı üst üste 5 haftadır yatay

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, önceki dört hafta sadece bir adet azalan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 22 Kasım ile sona eren dönemde sadece bir adet daha azaldı ve 583 oldu.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 39 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 1 adet artışla 479, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 99 olurken, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 5 5 olarak kaldı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 568'i karada, 13'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 1 adet artarak 201 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı 4 adet düşüşle 133 olurken, doğal gaz kule sayısı 4 adet artarak 67 olarak belirlendi. Kule sayısına 1 adet iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kule de eklendi.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında da değişmeyerek 784 seviyesinde kaldı.