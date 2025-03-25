ABD’de tüketici güveni geriledi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi martta geçen aya kıyasla 7,2 puan azalarak 92,9'a indi.

Endeksin, bu dönemde 94,2 değerini alacağı öngörülüyordu.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, şubat ayında 100,1 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, martta 3,6 puan azalarak 134,5'e geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 9,6 puan azalışla 65,2'ye indi.

Gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret eden seviye olan 80 eşik değerinin oldukça altında kalan Beklentiler Endeksi, son 12 yılın en düşük seviyesini gördü.

Enflasyon beklentileri yükseldi

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketici güveninin üst üste dördüncü ayda gerilediğini belirterek, ekonomi ve iş gücü piyasasına ilişkin endişelerin tüketicilerin kişisel durumlarına ilişkin değerlendirmelerine yayılmaya başladığını ifade etti.

Guichard, tüketicilerin muhtemelen son dönemdeki piyasa dalgalanmalarına tepki olarak 2023 sonundan bu yana ilk kez borsa hakkında olumsuz düşünmeye başladığına değindi.

Şubatta yüzde 5,8 olan 12 aylık ortalama enflasyon beklentisinin mart ayında yüzde 6,2'ye çıktığını bildiren Guichard, tüketicilerin yumurta gibi temel gıda maddelerinin yüksek fiyatlarından ve tarifelerin etkisinden endişe duymaya devam ettiğini kaydetti.