  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de tüketici kredileri temmuzda beklentilerin üzerine çıktı
Takip Et

ABD'de tüketici kredileri temmuzda beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de tüketici kredileri, temmuzda 25,5 milyar dolarla beklentilerin üzerinde arttı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de tüketici kredileri temmuzda beklentilerin üzerine çıktı
Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, temmuzda önceki aya kıyasla 25,5 milyar dolar artarak 5 trilyon 93,7 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 12,3 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri haziranda 5,2 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 10,6; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 14,8 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, temmuzda yıllık bazda yüzde 6 arttı.

Devir yapan krediler, temmuzda yıllık yüzde 9,4, devir yapmayan krediler yüzde 4,8 yükseldi.​​​​​​​

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En İyi Havalimanı seçildiİstanbul Havalimanı Avrupa’nın En İyi Havalimanı seçildiİGA

 

Turkcell bazı iştiraklerinin satışı için hisse devrini tamamladıTurkcell bazı iştiraklerinin satışı için hisse devrini tamamladıŞirket Haberleri

 

Küresel Ekonomi
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
DTÖ: Küresel gelir eşitsizliği 110 yıl önceki kadar yüksek
DTÖ: Küresel gelir eşitsizliği 110 yıl önceki kadar yüksek
Morgan Stanley uyardı: Faiz indirimi Yen carry trade gevşemesine yol açabilir
Morgan Stanley uyardı: Faiz indirimi Yen carry trade gevşemesine yol açabilir
New York Fed raporu: Enflasyon beklentileri durgun, faiz indirimi sinyalleri artıyor
New York Fed raporu: Enflasyon beklentileri durgun, faiz indirimi sinyalleri artıyor
BofA'dan Fed için faiz indirimi tahmini
BofA'dan Fed için faiz indirimi tahmini
Japonya'da iflas eden şirket sayısında sınırlı artış
Japonya'da iflas eden şirket sayısında sınırlı artış