ABD'de yüksek çekirdek enflasyon riski

ING ABD'de beklenenden daha yüksek çekirdek enflasyon riski konusunda uyardı.

Dolar, Pazartesi günkü düşüşün ardından istikrarını koruyor ve ING döviz analisti Chris Turner, Çarşamba günkü ABD enflasyon verileri öncesinde ticaretin sakin olması gerektiğini ifade etti.

"Yarınki Ağustos ABD TÜFE açıklaması öncesinde sakin bir seans beklemeliyiz" diye konuşa Turner, ING'nin beklenenden daha yüksek çekirdek enflasyon riski gördüğünü de sözlerine ekledi.

Enflasyon verileri gelecek haftaki Fed kararı öncesinde yakından izlenecek. Turner, yatırımcıların "paralarını tekrar hisse senetlerine yatırmasıyla" güvenli liman doların pazartesi günü zayıfladığını söylüyor.