ABD'nin büyük bankaları, dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı

JPMorgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, bankanın 2024'ün dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artışla 14 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase, 2023'ün son çeyreğinde 9,3 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı ise geçen yılın son çeyreğinde 4,81 dolara ulaştı.

Bankanın hisse başına karı, bir önceki yılın aynı döneminde 3,04 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2024'ün dördüncü çeyreğindeki geliri de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 43,7 milyar dolara yükseldi.

Banka, 2023'ün aynı döneminde 39,9 milyar dolar gelir elde etmişti. Bankanın hem geliri hem de karı piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

JPMorgan Chase'in karı 2024 genelinde ise 58,5 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, yılı güçlü bir dördüncü çeyrekle tamamladıklarını vurguladı.

ABD ekonomisinin dirençli bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Dimon, "İşsizlik nispeten düşük seyretmeye devam ediyor ve tüketici harcamaları tatil sezonu da dahil olmak üzere sağlıklı seyrediyor. İş dünyası ekonomi konusunda daha iyimser, daha büyüme yanlısı bir gündem ve hükümetle iş dünyası arasında daha iyi bir işbirliği beklentileri onları cesaretlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Dimon, ancak iki önemli riskin varlığını sürdürdüğüne işaret ederek, harcama gerekliliklerinin muhtemelen enflasyonist olacağını ve bu nedenle enflasyonun bir süre daha devam edebileceğini kaydetti.

Jeopolitik koşulların da karmaşıklığına değinen Dimon, her zaman olduğu gibi en iyisini umduklarını ancak kendilerini çeşitli senaryolara hazırladıklarını bildirdi.

Wells Fargo'nun karı beklentilerin üzerinde

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun 2024'ün son çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 5,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün aynı çeyreğinde 3,5 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,43 dolar oldu. Bankanın hisse başına karı, bir önceki yılın aynı döneminde 86 sent seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2024'ün son çeyreğindeki geliri ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 azalarak 20,4 milyar dolara düştü. Banka, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 20,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın son çeyrekte net karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, geliri öngörülerin altında kaldı.

Wells Fargo'nun 2024 genelindeki karı da 19,7 milyar dolara ulaşırken, geliri 82,3 milyar dolara geriledi.

Citigroup'un geliri arttı

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı 2,9 milyar dolar oldu. Banka, bir önceki yılın son çeyreğinde 1,8 milyar dolar net zarar etmişti.

Kurumun hisse başına karı da 2024'ün son çeyreğinde 1,34 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına zararı 2023'ün aynı döneminde 1,16 dolar olmuştu.

Bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 19,6 milyar dolara çıktı. Citigroup, bir önceki yılın aynı döneminde gelirinin 17,4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. ​​​​​​​

Bankanın net kar ve geliri, 2024'ün son çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Citigroup'un geçen yıl genelinde ise karı yüzde 37 artışla 12,7 milyar dolara çıkarken, geliri yüzde 3 artarak 81,1 milyar dolara ulaştı.

Banka ayrıca, 20 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını açıkladı.

Goldman Sachs'ın karı iki katına çıktı

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 105 artarak 4,1 milyar dolara yükseldi. Bankanın bir önceki aynı dönemindeki net karı 2 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2023'ün son çeyreğinde 5,48 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 11,95 dolara çıktı.

Goldman Sachs'ın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 13,9 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2023'ün son çeyreğinde 11,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın net kar ve geliri, geçen yılın son çeyreğinde piyasa beklentilerini aştı.

Goldman Sachs'ın geçen yıl genelinde elde ettiği kar yüzde 68 artışla 14,3 milyar dolara, geliri ise yüzde 16 artarak 53,5 milyar dolara ulaştı.