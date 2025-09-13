Adeta altın fışkırıyordu! Dünyanın en büyük madeni taksitle satıldı

Barrick Kanada'daki Ontario’daki Hemlo Altın Madenini, Carcetti Capital Corp şirketine 875 milyon dolar nakit ve 50 milyon dolar değerinde Carcetti hissesi karşılığında satılacak.

Ayrıca altın fiyatlarının gelecekteki seyrine bağlı olarak 165 milyon dolara kadar ek ödeme yapılabilecek. Satışın 2025’in dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Dev altın madeninin değeri 1.1 milyar dolar

Toplam 1,1 milyar dolarlık satış anlaşması, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı dönemde gelerek Barrick’in bu varlıktan yüksek getiri sağlamasına olanak tanıyor.

Carcetti, satın alma sonrasında adını Hemlo Mining Corp. olarak değiştireceğini açıkladı. Şirket, alımı finanse etmek için Wheaton Precious Metals ile 400 milyon dolarlık bir “streaming” anlaşması yaptı.

Madencilik şirketi Barrick bakıra yöneliyor

Bu satış, CEO Mark Bristow’un Barrick’i altına bağımlılıktan çıkarıp portföyünü bakıra çeşitlendirme stratejisinin bir parçası.

Barrick, 2019’da Randgold Resources’ı satın aldığından bu yana Toronto merkezli operasyonlarını küçültmüş, ülkedeki yönetici sayısını azaltmıştı.

21 milyon ons altın üretti

Hemlo madeni bugüne kadar 21 milyon onsun üzerinde altın üretti ve yalnızca 2024’te 143 bin ons üretim ile Barrick’in toplam üretiminin yaklaşık yüzde 3,5’ini sağladı.

Barrick, bu yıl Alaska’daki bir varlığını 1 milyar dolara elden çıkarmış, Donlin ve Alturas satışlarıyla birlikte 2025’te 2 milyar doları aşan gelir hedeflemişti.