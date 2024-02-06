Almanya imalat sektörü siparişlerine 'uçak alımları' desteği

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2023’e ilişkin imalat sektörü sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde siparişler bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7, bir önceki aya göre de yüzde 8,9 artış gösterdi.

Yurt içi siparişlerin yüzde 9,4 arttığı ayda, yurt dışı siparişlerde artış yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya’nın imalat sektörü siparişlerinde yaşanan güçlü artışın başlıca nedeni olarak önemli miktarda yapılan uçak alımlarına işaret edilirken, otomotiv sektöründeki siparişlerde yüzde 14,7, makine ve ekipman siparişlerinde ise yüzde 5,3 azalma yaşandığına dikkat çekildi.

Ülkede fabrika siparişleri 2022 ile karşılaştırıldığında ise 2023'te yüzde 5,9 düşüş kaydetti.