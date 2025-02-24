Almanya seçim sonuçları Euro’yu yükseltti

Yatırımcıların Almanya'daki seçim sonuçlarını sindirmesiyle Euro, erken Asya seansında diğer para birimleri karşısında yükseldi.

CBA'nın Küresel Ekonomi ve Piyasalar Araştırma ekibi, çıkış anketleri ve erken oy sayımının Hristiyan Demokrat Birliği'nin oyların yaklaşık %29'unu kazandığını ve muhtemelen bir koalisyon hükümetine liderlik edeceğini gösterdiğine işaret etti.

Ekip, “Ancak koalisyon hükümeti kurmak için iki partiye mi yoksa üç partiye mi ihtiyaç duyulacağı belirsiz” değerlendirmesini de yaptı. Ekip, piyasa katılımcılarının, kurulacak hükümetin ekonomik büyümeyi desteklemek için ‘borç freninde’ reform yapmayı kabul edip etmeyeceğini yakından izleneceğini de vurguladı.

Euro/dolar yüzde 0,56 artışla 1,05198; Euro/yen yüzde 0,67 artışla 157,061 seviyesine yükseldi.