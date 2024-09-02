Almanya ve Fransa'da imalat sektörlerinde daralma sürüyor

S&P Global tarafından derlenen HCOB Fransa İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz ayındaki 44,0 seviyesinden Ağustos ayında 43,9'a geriledi.

Hamburg Commercial Bank AG ekonomisti Norman Liebke, “Fransız imalat sektörünün durumu kötüleşiyor. 2024'ün başında sanayi sektöründe bir toparlanma gibi görünen şeyin sadece kısa bir yükseliş olduğu ortaya çıktı” dedi.

Yeni siparişler, COVID-19 salgınının Avrupa'daki faaliyetleri vurduğu Mayıs 2020'den bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında düşen satışların etkisiyle en hızlı düşüşü gösterdi. Özellikle Avrupa ve Amerika'dan gelen ihracat talebi önemli ölçüde zayıflayarak gerilemeye katkıda bulundu.

Ocak ayından bu yana ilk kez 12 aylık görünüm kötümserleşti ve siyasi belirsizlik önemli bir endişe kaynağı olarak gösterildi.

Fransız imalatçılar da üst üste 15. ay istihdam kesintisine gitti ve istihdam seviyeleri Temmuz ayına göre biraz daha düşük bir oranda daraldı.

Almanya imalat sektörü için HCOB nihai Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos ayında Temmuz ayındaki 43,2 seviyesinden 42,4'e gerileyerek 42.1'lik öncü tahminin üzerinde ancak büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin altında kaldı.

Hamburg Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, “Ağustos ayında gelen siparişlerde daha da sert bir düşüş yaşandı ve hızlı bir toparlanma umudu ortadan kalktı” dedi.

Ağustos ayında yeni siparişlerde hızlanan düşüş, Almanya'da manşet endeksi etkileyen ana faktör oldu. Rapora göre yeni iş girişleri geçen yılın Kasım ayından bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Rapora göre, Ağustos ayında hem birikmiş işlerde hem de istihdamda daha hızlı düşüşler görüldü ve bu da fabrikalarda yedek kapasiteye işaret ediyor.