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Almanya’da mühendislik siparişlerine sürpriz artış

Almanya'da mühendislik siparişleri şubatta beklenmedik şekilde arttı.

Haber Merkezi
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Almanya’da mühendislik siparişlerine sürpriz artış
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Alman tesis ve ekipman üreticilerinin siparişleri, zorlu bir iklimde güçlü iç talebin etkisiyle şubat ayında beklenmedik şekilde arttı.

VDMA'dan yapılan açıklamaya göre, genel siparişler şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 8 artarken ve Alman sözleşmeleri yüzde 11 yukarı geldi.

VDMA, yabancı siparişlerin genel olarak yüzde 7 arttığını, Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerin yüzde 4, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelen sözleşmelerin ise yüzde 9 arttığını söyledi.

VDMA baş ekonomisti Ralph Wiechers, "Büyümenin bir kısmı büyük tesis işinden, bir kısmı da küresel üretim için bileşen işinden kaynaklanıyor." dedi.

Wiechers, stokların tükendiğini, bu nedenle firmaların yeniden sipariş verdiğini, ancak yeni ekipmana yapılan yatırımların hala çok nadir olduğunu söyledi.

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