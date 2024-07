Arjantin ekonomisi için tehlike çanları çalıyor

Takip Et

Arjantin’de hükümetin mali disiplin politikaları, ekonomik daralma ve yüksek enflasyonla yaşamı zorlaştırıyor.

haberler/arjantin-ekonomisinde-tehlike-sinyalleri-doviz-tahvillerinde-dusus-basladi-h1827">CNBC-e haberine göre, Arjantin'in dolar cinsinden tahvilleri, yatırımcıların rezerv birikimi endişeleriyle düşüşe geçti. Yeniden yapılandırılan tüm tahvillerin fiyatları, dün %1'den fazla düştü.

2035 vadeli tahvil değer kaybederek mart ayının ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Rezerv biriktirme kaygıları

Tahvillerdeki düşüş, hükümetin pesonun değerini korumak amacıyla dolar satışı yapacağını açıklamasıyla düşüşe geçti. Satış açıklaması, döviz rezervlerinin hızla tükenebileceği endişelerini artırırken, 2035 vadeli tahvil yüzde 4,37 oranında, 1,7 sent değer kaybederken, 2041 vadeli tahvil de yüzde 3,86 oranında düşüşle 1,5 sent gerileyerek 37,29 sent ile mart ayından bu yana gördükleri en düşük seviyeye ulaştı.

Tellimer Research ekonomisti Jamie Fallon, hükümetin döviz satışıyla enflasyonu kontrol altına alma çabasının, rezervlerin israf edileceği endişelerini artırdığını söylerken, hükümetin bu stratejisinin pesoyu desteklerken kısa vadede etkili olacağını ancak uzun vadede finansal istikrarı tehlikeye atabileceğini belirtti.

IMF'nin büyüme ve enflasyon tahminleri

Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin'in 2024 büyüme tahminini %2,8 daralma seviyesinden düşürerek %3,5’e indirdi. IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, Arjantin’in enflasyonunun 2024 sonunda %140 olmasını öngördüğünü belirtti. Arjantin’de 2023 yılı enflasyonu %211 olarak gerçekleşmişti

Sert mali politikalar, günlük yaşamı zorlaştırıyor

Ekonomi Bakanlığı, Arjantin’in haziran ayında mali ve finansal verilerindeki iyileşmelerin, aralık ayında göreve gelen Libertarian Başkan Javier Milei'nin uyguladığı sert kemer sıkma politikalarının sonucu olduğunu açıkladı. Ancak, Milei'nin sert politikaları, günlük yaşamı zorlaştırırken, tüketimin de düşmesine neden oluyor.

Arjantin ekonomisinde, 2024'ün ikinci yarısında dalgalı bir toparlanma izleniyor. Milei'nin politikaları, kamu hesaplarını dengelemeye yardımcı olurken, tüketimde çöküş ve ekonomideki daralma ile nüfusun yarısı yoksullaşıyor.

Analistler, 2024'ün ikinci yarısında ekonomik aktivitede toparlanma bekliyor. Ancak, toparlanmanın da yavaş ve zorlu olacağı öngörülüyor.

Döviz kurlarının farkının enflasyonda etkili olması bekleniyor

Arjantin Merkez Bankası, enflasyonu düşürmek ve para arzını dondurmak için ülkede paralel döviz piyasalarında doları satacak. Bu stratejinin, resmi ve paralel döviz kurları arasındaki farkı kapatması hedeflenirken, Başkan Milei ise bu planın enflasyondaki düşüşte etkili olacağını belirtiyor.