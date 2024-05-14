Arz açığı platini parlatıyor

EVRİM KÜÇÜK

Üretim sorunları değerli metal ailesinin üyesi platini, paladyum ve rodyum gibi akrabaları karşısında daha cazip kılıyor. Platinin ons fiyatı bu ay yüzde 6 artarak 1.000 doların üzerine çıktı. Yurtiçi piyasada da platinin gramı 1 ay önce 900 TL’nin altında alıcı bulurken, geçtiğimiz hafta 1000 TL’yi aştı. Kü- resel platin piyasasında bu yıl beklenen açığın hem yurtdışı hem de yurtiçi piyasalarda platin fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

JM 598 bin, Platin Konseyi ise 476 bin ons açık öngörüyor

En büyük üreticiler Güney Afrika’da ve Rusya’dan yapılan sevkiyatların azalması ve endüstriyel talebin güçlü kalması nedeniyle küresel platin piyasasının 2024’te son 10 yılın en büyük arz açığıyla karşı karşıya olduğu uyarısı yapılıyor. Otokatalizör üreticisi Johnson Matthey, yayınladığı bir raporda,

Johnson Matthey, platin piyasasının açığının 2023’teki 518 bin onstan bu yıl 598 bin onsa çıkmasını beklediğini söyledi. Dünya Platin Yatırım Konseyi de (WPIC) 2024 yılı tahmini yayınladı.

Kuruluş, tüm yıl boyunca toplam arzın 7.11 milyon ons seviyesinde kalmasını, talebin 7 milyon 587 bin ons seviyesinde güçlü olmasını, bunun da 476 bin onsla art arda ikinci yıllık açığa neden olmasını bekleniyor.

Ortalama fiyat artışı yüzde 5’i geçecek

LBMA Yıllık Kıymetli Madenler Tahmin Araştırmasına göre geçtiğimiz yıl ons başına 964 dolar olan ortalama fiyatların bu yıl 1.015 dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Araştırmaya katılan analistlerden Heraeus Metals analisti Alexander Zumpfe bu yıl fiyatların 1.100 dolara çıkabileceği tahmininde bulunurken, CPM Group’tan Rahit Savant 1.145 doların mümkün olduğunu söylüyor. NOAH Capital uzmanı René Hochreiter 1.100 dolar, Metal Focus analisti Jacop Smith 1.150 doların test edilebileceğini düşünüyor.

Otomotiv talebi 7 yılın en yüksek seviyesinde

2024 yılının ilk çeyreğinde otomotiv sektöründeki platin talebi, 2017’nin son çeyreğinden bu yana en yüksek rakam olan 832 bin onsa yükseldi. Bu yıl otomotiv platin talebinin yüzde 2 artarak 3 milyon 269 bin onsa ulaşması bekleniyor.

Hindistan desteğiyle mücevher talebi artıyor

Küresel platin mücevher talebi, Hindistan'daki güçlü artış ve Çin dışındaki çoğu bölgedeki büyümenin desteğiyle, ilk çeyrekte yüzde 5 artarak 486 milyon ons'a yükseldi. Hindistan'daki platin mücevher üretimi, ABD ve BAE'ye yapılan ihracattaki dokuz kat artışla destek buldu.

Endüstriyel talep güçlüydü. Geçtiğimiz yıl endüstriyel talebi rekor seviyelere çıkaran cam ve kimya sektörlerinde kapasite artırım döngülerinin tamamlanmasıyla birlikte, talebin 2024 yılında yüzde 15 oranında düşeceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, COVID öncesi ortalamadan yüzde 17 daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.