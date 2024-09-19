  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
Takip Et

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,38 artışla 521,67 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,55 değer kazanarak 19.002,38 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,29 artışla 7.615,41 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 1,16 artarak 34.044,86 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 yükselerek 8.328,72 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 22.00 itibarıyla yüzde 0,41 artışla 1,116 seviyelerinden işlem gördü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü 50 baz puanlık faiz indiriminin piyasaları etkisi yatırımcıların odağında yer alırken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün politika faizini yüzde 5'te sabit tuttu ve para politikasında "temkinli gevşeme" sinyali verdi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, ağustosta politika faizini düşürdüklerinden beri enflasyonist baskıların azalmaya devam ettiğini dile getirerek, "Ekonomi genel olarak beklediğimiz gibi ilerliyor. Bu durum devam ederse politika faizini zaman içinde kademeli olarak düşürebiliriz. Ancak enflasyonun düşük kalması hayati önem taşıyor, bu nedenle politika faizinde çok hızlı ya da çok fazla kesinti yapmamaya dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Analistler, BoE'nin kademeli gevşemeye yönelik yaklaşımı dikkate alındığında, Banka'nın kasımdaki toplantısında 25 baz puan indirime gidebileceğini öngörüyor.

S&P: Fed'in faiz indirimi gelişmekte olan piyasalarda faiz indirimlerini teşvik edecekKüresel Ekonomi

 

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Askeri operasyonlarımız devam edecekİsrail Savunma Bakanı Gallant: Askeri operasyonlarımız devam edecekDünya

 

Küresel Ekonomi
Biden'dan Fed yorumu: Faiz oranlarının daha da düşmesi bekleniyor
Biden'dan Fed yorumu: Faiz oranlarının daha da düşmesi bekleniyor
S&P: Fed'in faiz indirimi gelişmekte olan piyasalarda faiz indirimlerini teşvik edecek
Gelişmekte olan piyasalarda faiz indirimlerini teşvik edecek
ABD Hazine Bakanı Yellen: Fed'in faiz indirimi olumlu bir işaret
ABD Hazine Bakanı Yellen: Fed'in faiz indirimi olumlu bir işaret
Fitch: ABD konut piyasası için daha fazla faiz indirimi gerekli
Fitch: ABD konut piyasası için daha fazla faiz indirimi gerekli
ABD'de ikinci el konut satışları ağustos ayında geriledi
ABD'de ikinci el konut satışları ağustos ayında geriledi
ABD'nin cari açığı ikinci çeyrekte yüzde 10,7 arttı
ABD'nin cari açığı ikinci çeyrekte yüzde 10,7 arttı