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Avrupa Merkez Bankası faizi indirecek mi?

ING'nin ekonomistleri, Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaki Ekim ayı toplantısında faiz indirimine gitmesini bekliyor.

Haber Merkezi
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Avrupa Merkez Bankası faizi indirecek mi?
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ING'nin faiz stratejistleri Michiel Tukker ve Benjamin Schroeder, Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaki Ekim ayı toplantısında faiz indirimine gitmesini bekliyor.

Ancak stratejistler, enflasyonla mücadele henüz bitmediği için ECB'ninfaizleri sabit tutmayı tercih etmesinin de mümkün olduğunu vurguladı.

Piyasalar ECB'nin perşembe günü 25 baz puanlık bir indirime gitmesi olasılığını yüzde 97 olarak fiyatlıyor, bu nedenle bir duraklama sürpriz olacaktır.

“Piyasalar böyle bir hayal kırıklığı için zayıf konumlanmış durumda ve bu durumda daha geniş bir riskten kaçış modu olası görünüyor,” diyen stratejistler, faizlerin beklemede kalması halinde büyük piyasa hareketlerinin mümkün olduğunu belirtti.

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