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Avrupa’da enflasyon beklentisi sakinleşti

ECB’nin açıklamasına göre, Euro Bölgesi tüketicilerinin enflasyonda düşüş beklentileri durdu.

Haber Merkezi
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Avrupa’da enflasyon beklentisi sakinleşti
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Avrupa Merkez Bankası'nın anketine göre, Euro bölgesi tüketicilerinin enflasyon beklentilerindeki gerileme, dört ay üst üste düşüşün ardından haziran ayında durdu.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, medyan tüketicinin önümüzdeki 12 ay boyunca enflasyonun ortalama %2,8 olmasını beklediğini gösterdi. Mayıs ayında yapılan anket de 12 aylık TÜFE beklentisini yüzde 2,8 olarak ortaya koymuştu. Ocak ayındaki ankette bu beklenti %3,3'e kadar çıkmıştı.

Üç yıl sonrasının enflasyonuna yönelik beklenti bir önceki aya göre değişmeyerek %2,3 olarak ortaya kondu.

ECB haziran ayında faiz oranlarını düşürdü ve 2021-2022 dönemi fiyatlardaki keskin artışın ardından enflasyonun gelecek yılın sonuna kadar yavaş yavaş %2'ye ineceğini düşündüğü için eylül ayında bir indirim daha yapması bekleniyor.

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