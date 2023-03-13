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Biden: Amerikalılar bankacılık sektörüne güvenebilirler

Başkan Biden, bankacılık sektöründe yaşanan krizle ilgili yaptığı açıklamada, "Amerikalılar bankacılık sektörüne güvenebilirler" olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Joe Biden, bankacılık sektöründe yaşanan krizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Biden, "2008'deki bankacılık krizinin tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız" şeklinde belirtirken, Amerikalılar bankacılık sektörüne güvenebileceklerini kaydetti.

Kongre ve düzenleyicilerden bankacılık sektörü regülasyonlarını sıkılaştırmalarını isteyeceğini söyleyen ABD Başkanı Biden, "Sorunlu bankaların yatırımcıları korunmayacak, kimse kanunların üstünde değil" olarak belirtti.

Biden konuşmasına şöyle ekledi: SVB ve Signature Bank için para sigorta fonları ücretlerinden gelecek.

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