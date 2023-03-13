Euro Bölgesi'nde SVB risklerinin sınırlı kalması bekleniyor

Eurogroup Başkanı Paschal Donohoe, Bloomberg News'e verdiği bir röportajda, Euro bölgesinin Silicon Valley Bank sebebiyle yaşayacağı sıkıntının çok sınırlı olduğunu belirtti.

Avrupa'da çok güçlü bir düzenleme ve çözüm mekanizması olduğuna işaret eden Donohoe, Eurogroup'ta bugün gerçekleştirilecek toplantıda Silicon Valley Bank'ın iflasının konuşulacağını ifade etti.

Donohoe, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası'nın gelişmeleri izlediğini ve konuyu, euro para birimini kullanan maliye bakanlarıyla Pazartesi günü Brüksel'de yapacakları bir toplantıda görüşeceklerini söyledi.

Eurogroup başkanı, durumun risk ve değişim anlarının çok beklenmedik bir şekilde gerçekleşebileceğini belirterek "Kayıtsız olmak için hiçbir nedenimiz yok, işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini biliyoruz ve bu yüzden bugün işlerin şu anda nerede durduğuna dair zamanında bir reaksiyon alabileceğiz, ancak kendime güveniyorum. Bu tür riskleri yönetme kabiliyetine sahibiz.” ifadelerini kullandı.