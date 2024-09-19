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Biden’dan enflasyonda düşüşe övgü konuşması bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden, Fed'in faiz indiriminin ardından enflasyonu düşürme ve istihdamı artırma konusundaki ilerlemeyi övecek ve Amerikalı aileler için maliyetleri düşürmek için çalışmaya devam etme sözü verecek.

Haber Merkezi
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Biden’dan enflasyonda düşüşe övgü konuşması bekleniyor
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ABD Başkanı Joe Biden'ın özel kalem müdürü Jeff Zients gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın Washington Ekonomi Kulübü'nde düzenlenecek bir etkinlikte ABD'nin COVID-19 salgınına ne kadar iyi yanıt verdiğini ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından enflasyonda yaşanan artışı özetleyeceğini söyledi.

Zients, birçok ekonomistin enflasyonu düşürmek için bir resesyona ihtiyaç duyulacağını tahmin ettiğini ancak Biden'ın yerli üretimi genişletmeyi, temiz enerji ve diğer altyapılara yatırım yapmayı ve yaşlılar için ilaç maliyetlerini sınırlamayı amaçlayan politikalarının 16 milyon istihdam yaratmaya ve ücretleri artırmaya yardımcı olmasıyla yanıldıklarını savundu.

Zients gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan zafer turu atmanın zamanı olmadığını biliyor, bu nedenle ekonomiyi daha güçlü hale getirmek, daha fazla istihdam yaratmak ve daha da önemlisi maliyetleri düşürmek için önümüzdeki çalışmalar hakkında konuşacak” dedi.

Enflasyon, pandemi öncesi seviyede 

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard, Fed'in dört yıl sonra ilk kez faizleri düşürme kararının “enflasyonun geri geldiğine dair net bir sinyal” gönderdiğini söyledi ve enflasyonun şu anda pandemi başlamadan önceki ayda görülen seviyede olduğunu belirtti.

Halihazırda görülen mortgage oranı indirimlerinin ortalama bir ev alıcısına yılda 5.000 dolar tasarruf sağlayacağını ve mortgage oranları daha da düştükçe tasarrufların artacağını belirten Brainard, faiz oranlarındaki düşüşün de ortalama bir yeni araba alıcısına kredi ömrü boyunca yaklaşık 1.100 dolar tasarruf sağlayacağını anlattı.

Bir yetkili, Beyaz Saray'ın Orta Doğu'da tırmanan gerilim de dahil olmak üzere jeopolitik riskleri izlediğini, ancak daha geniş ekonomik görünüm için önemli bir risk görmediğini söyledi.

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