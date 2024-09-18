Fed para politikasında yaklaşık dört yıldır devam eden dönemi sonlandırdı ve piyasalarda beklenen gevşeme döngüsü için ilk hamlesini yaptı. Banka politika faizinde 50 baz puanlık indirim gerçekleştirdi.

Bankanın 4 yıl aradan sonra ilk kez politika faizini indirmesinin ardından ABD basınında “Fed’in faiz indirimi Kamala Harris’i ABD’nin 47. Başkanı yaptı” yorumuna yer verildi.

"Fed, Harris'in kampanyasını güçlendirmeyi amaçlamış olabilir"

The New York Times'da yer alan habere göre Donald Trump'ı destekleyen hedge fon milyarderi John Paulson yaptığı açıklamada, faiz oranlarının çok yüksek olduğunu ancak Fed'in yine de faiz indirimini beklemesi gerektiğini söyledi.

Paulson, bankanın faiz indirimiyle ilgili “Fed, seçimden 47 gün öncesine kadar erteleyerek, gerekçelerine ilişkin gerçek soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu karar, zamanlamanın Başkan Yardımcısı Harris'in kampanyasını güçlendirmeyi amaçlayıp amaçlamadığı sorusunu akla getiriyor" diye yazdı.

“Kasım ayına kadar beklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Fed geleneklerine bağlı kalmalı ve başkanlık politikalarının dışında kalmalıydı.”

Moody's Analytics ekonomisti Mark Zandi ise The Washington Post'a yaptığı açıklamada, faiz indiriminin "Kesinlikle Harris kampanyasının ardındaki ekonomik bir rüzgar" olduğunu söyledi.

Forbes: Harris tarafından kutlanacak bir gelişme

Forbes, bankanın faiz indiriminin yakın zamandaki en önemli gelişmelerden biri olduğunu yazdı. Öte yandan bu gelişmenin, eski Başkan Donald Trump tarafından olumsuz karşılanacak ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından kutlanacak bir hamle olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

ABD'nin iki başkan adayı Harris ve Trump, daha önce Fed konusunda tartışmıştı.

Trump'ın, Fed'in karar alma sürecinde "söz sahibi olması" gerektiğini belirtmesi, "çok para kazandığı" ve "Fed'deki insanlardan daha iyi içgüdülere sahip olduğu" için özellikle nitelikli olduğunu söylemesi ortalığı karıştırmıştı.

Ancak Trump daha sonra Fed çalışanlarının onu “dinlemek zorunda olmadığını” söyleyerek bu duruşunu geri çekmişti.