Bundesbank Alman ekonomisinde daralma bekliyor

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Almanya ekonomisinin bu yıl üst üste ikinci kez küçüleceğini ve toparlanmanın cansız olacağını, bunun da ABD ile ticaret savaşıyla daha da kötüleşebileceğini söyledi.

Alman ekonomisinin kış ayları boyunca durgunlaşacağı, ardından özel tüketimde beklenen artışın tahmin edilenden daha az olacağı, işgücü piyasasının daha da zayıflayabileceği ve iş yatırımlarının ancak yavaş bir şekilde toparlanabileceği için mümkün olan en yavaş hızda toparlanacağı düşünülüyor.

Nagel, “Alman ekonomisi sadece kalıcı ekonomik rüzgarlarla değil, aynı zamanda yapısal sorunlarla da mücadele ediyor” dedi. “İşgücü piyasası da ekonomik faaliyetlerdeki uzun süreli zayıflığa belirgin bir şekilde tepki veriyor” dedi.

Büyüme öngörüleri geriledi

Bundesbank, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 oranında küçüleceğini öngörürken, 2025 büyüme görünümünü yüzde 1,1'den yüzde 0,2'ye düşürdü.

Ancak banka, artan korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişimin Alman ekonomisi üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu rakamların bile aşırı iyimser olabileceği konusunda uyardı.

Bundesbank, Trump yönetiminin gümrük vergilerini arttırmasına ilişkin simülasyonların, ABD'nin en büyük büyüme darbesini alacağını, ancak Almanya'nın da 2027 yılına kadar GSYH'nın yüzde 1,3 ila yüzde 1,4'ünü kaybedeceğini gösterdiğini ekledi.

Bundesbank, Trump'ın korumacılığına bağlı olarak enflasyonun 2027'ye kadar yılda sadece yüzde 0,1 ila yüzde 0,2 oranında artacağını öngörürken, Ulusal Enstitü Küresel Ekonometrik Modeli gelecek yıl yüzde 1,5 ve 2026'da yüzde 0,6'lık bir artış öngörüyor.

“Ekonomik büyümeye yönelik riskler şu anda aşağı yönlü, enflasyona yönelik riskler ise yukarı yönlü” diyen Bundesbank, önümüzdeki aylarda yapılacak federal seçimlerin de mali görünümü değiştirebileceğini sözlerine ekledi.