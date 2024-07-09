Çin ilk platin ve paladyum vadeli işlemlerini başlatacak

GFEX, otomobil üreticileri ve diğer sanayi sektörleri de dahil olmak üzere ana tüketiciler tarafından kullanılan platin ve paladyum sözleşmeleri karşılığında teslimata izin veren ilk borsa olacak ve sözleşmeler aynı zamanda Çin'deki platin yatırım talebini de destekleyebilir.

GFEX'in platin ve paladyum vadeli işlemleri Ar-Ge Başkanı Chen Xuanchen, "Borsamız Çin pazarındaki bir boşluğu dolduruyor, Çin'deki platin ve paladyumun yerel fiyatlarını keşfetmeye yönelik mekanizmalar sağlıyor ve işletmelerin fiyat riskinden korunmasına yardımcı oluyor" dedi.

Üyeleri büyük Batılı platin üreticileri olan Dünya Platin Yatırım Konseyi'nin (WPIC) CEO'su Trevor Raymond, GFEX'in sözleşmelerinin Çin platin grubu metaller (piyasasının istikrarını ve verimliliğini artıracağını söyledi.