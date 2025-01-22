Çin ve Sri Lanka arasında döviz takası anlaşması yenilendi

İki ülke merkez bankalarından yapılan ortak açıklamaya göre, üç yıllık anlaşma kapsamında 10 milyar Çin yuanı (yaklaşık 1,4 milyar dolar), Sri Lanka rupisi karşılığında takas edilebilecek.

Karşılıklı uzlaşmayla uzatma opsiyonu bulunan anlaşmanın, Çin ile Sri Lanka arasındaki mali işbirliğini güçlendirmeyi, karşılıklı ticaret ve yatırımları teşvik etmeyi ve kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki 21. Deniz İpek Yolu projesinin önemli duraklarından biri olan Sri Lanka'da Çinli şirketler son yıllarda çok sayıda altyapı projesi yürütüyor.

Çin, ayrıca dış borçlarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle mali krizler yaşayan ülkenin önde gelen kredi sağlayıcılarından biri konumunda bulunuyor.