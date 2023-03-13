Çin'de ekonomik görünüm iyileşiyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu başkanı Kang Yi, Çin'in endüstriyel üretim ve perakende satışlar da dahil olmak üzere ocak ve şubat ekonomik verilerinin dikkate değer bir iyileşme gösterdiğini söyledi.

Hükümetin bu yılki yüzde 5'lik büyüme hedefine ulaşılacağından çok emin olduğunu dile getiren Kang, Çin'in uzun vadeli büyümesinin gelecekte, potansiyel hızına geri dönmesinin muhtemel olduğunu söyledi.