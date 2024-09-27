Teşviklere devam eden Çin’den bir faiz indirimi daha!

Ekonomiye yönelik bu hafta kapsamlı teşvik paketleriyle gündeme gelen Çin’de bir faiz indirimi hamlesi daha geldi.

Ekonominin durgunluğa yöneldiğine dair endişelerle hafta başında aldığı kararlarlar dikkat çeken Çin Merkez Bankası (PBOC), bugün yaptığı açıklamada, daimî borç verme kolaylığı (SLF) borçlanma maliyetlerini tüm vadelerde 20 baz puan düşürdüğünü bildirdi.

SLF, merkez bankasının ticari bankalara geçici nakit taleplerini karşılamak için sunduğu bir kredi türü olurken, Çin’de MB zorunlu karşılık oranlarını düşürmüş, ekonomiye yardımcı olacak yeni adımlar atma sözü vermişti.

Çin Merkez Bankası’nın hamleleri

Çin Merkez Bankası, özellikle emlak sektöründeki gerilemeyle mücadele ederek durgun ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan bir dizi önlem açıklamıştı.

Çin MB Başkanı Pan Gongsheng, bankalar için zorunlu karşılıkların 50 baz puan düşürüleceğini ve bunu başka indirimlerle takip edeceğini söylerken, salı günü 7 günlük repo faiz oranını 0,2 puan düşürerek yüzde 1,5'e çekilmiş, mevduat ve diğer faiz oranlarında da indirime gidilmişti.

Pan, bu yıl içinde bir başka zorunlu karşılık oranı indirimi de dahil olmak üzere para politikasında daha fazla gevşemeye gidilebileceğini de belirtmişti.

Orta vadeli kredi faiz oranını düşürdü

Çin Merkez Bankası (PBoC), bir gün önce ekonomiyi desteklemek için duyurulan geniş kapsamlı politika gevşetme önlemleriyle tutarlı bir hamleyle bugün bankalara verdiği orta vadeli kredilerin maliyetini düşürdü.

PBoC'den yapılan açıklamaya göre, bazı finans kuruluşlarına verilen 300 milyar yuan (42,66 milyar $) değerindeki bir yıllık orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) kredilerinin faiz oranını yüzde 2,30'dan yüzde 2,00'ye çekildi.

Çin, bankaların zorunlu karşılık oranını düşürdü

Çin Merkez Bankası (PBoC), bankaların rezerv olarak tutmaları gereken nakit miktarını 50 baz puan azaltacağını bildirdi. Zayıflayan ekonomik büyümeyi desteklemeyi amacıyla bu sene oran ikinci kez indiriliyor.

İndirim, 5 Şubat'ta yürürlüğe giren tüm bankalar için zorunlu karşılıklarda 50 baz puanlık bir düşüşü takip etmiş oldu.