Çin’in altın ithalatı 1 yılın zirvesine çıktı

Hong Kong Nüfus Sayımı ve İstatistik Departmanı verilerine göre, Çin'in Hong Kong üzerinden yaptığı toplam altın ithalatı nisan ayında bir önceki aya göre neredeyse üç kat artarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hong Kong üzerinden Çin'e nisan ayında yapılan net ithalat 43.462 ton olurken, mart ayındaki 4.889 tonluk net ihracat Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin'in Hong Kong üzerinden yaptığı toplam altın ithalatı mart ayındaki 21,07 tondan %178,17 artışla nisan ayında 58,61 tona ulaşarak son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ANZ Emtia Stratejisti Soni Kumari, Hong Kong üzerinden Çin'e yapılan altın ithalatının, genel talebin güçlü kalmasına rağmen, spot fiyat üzerindeki primlerin nispeten düşük olması nedeniyle ilk çeyrekte oldukça düşük olduğunu söyledi.

Kumari, “Bu durum arz sıkışıklığına yol açtı ve bu da spot primi yükseltti. Spot prim yüksek olduğunda da bu durum ithalatı teşvik ediyor. Merkez bankasının alım talebi de daha fazla altın ithal edilmesini teşvik etmiş olabilir” dedi.