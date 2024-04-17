Çin’in gemi ihracatı yüzde 113 oranında arttı
2024 yılının ilk çeyreğinde, Çin’in gemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113,1 oranında artış gösterdi.
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Aynı dönemde, Shanghai kentinden ihraç edilen gemilerin değeri yüzde 130 artarak 13 milyar 900 milyon yuana (yaklaşık 1 milyar 960 milyon dolar) yükseldi.
Shanghai Gümrük Müdürlüğü yetkililerinden Li Jirong, katma değeri yüksek konteyner gemilerinin ihracatının 2,1 kat artarak 6 milyar 200 milyon yuana çıktığını, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) tankerlerinin ihracatının ise yüzde 75 artışla 2 milyar yuanı bulduğunu söyledi.