Çin’in gemi ihracatı yüzde 113 oranında arttı

Aynı dönemde, Shanghai kentinden ihraç edilen gemilerin değeri yüzde 130 artarak 13 milyar 900 milyon yuana (yaklaşık 1 milyar 960 milyon dolar) yükseldi.

Shanghai Gümrük Müdürlüğü yetkililerinden Li Jirong, katma değeri yüksek konteyner gemilerinin ihracatının 2,1 kat artarak 6 milyar 200 milyon yuana çıktığını, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) tankerlerinin ihracatının ise yüzde 75 artışla 2 milyar yuanı bulduğunu söyledi.