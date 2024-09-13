Çin'in yeni banka kredileri beklentinin altında kaldı

Ağustos ayında 1,02 trilyon yuan olması beklenen yeri krediler 900 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında krediler 260 milyar yuan ve 2023 Ağustos ayında 1,36 trilyon yuan olmuştu. Ağustos ayında yuan cinsinden krediler analist beklentilerinin altında kaldı.

PBOC, yılın ilk sekiz ayında yeni yuan kredilerinin toplam 14,43 trilyon yuan olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası verilerine göre geniş M2 para arzı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak yüzde 6,2'lik beklentinin üzerinde gerçekleşti. M2 temmuz ayında yıllık bazda yüzde 6,3 oranında büyümüştü.

Ödenmemiş yuan kredileri ağustos ayında yıllık bazda yüzde 8,5 artarken, temmuz ayındaki yüzde 8,7'lik orana geriledi. Analistler yüzde 8,6 büyüme bekliyorlardı.