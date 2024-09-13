  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin'in yeni banka kredileri beklentinin altında kaldı
Takip Et

Çin'in yeni banka kredileri beklentinin altında kaldı

Çin'de yuan cinsinden kredilerde ağustos ayında analist beklentilerinin altında kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'in yeni banka kredileri beklentinin altında kaldı
Takip Et

Ağustos ayında 1,02 trilyon yuan olması beklenen yeri krediler 900 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında krediler 260 milyar yuan ve 2023 Ağustos ayında 1,36 trilyon yuan olmuştu. Ağustos ayında yuan cinsinden krediler analist beklentilerinin altında kaldı.

PBOC, yılın ilk sekiz ayında yeni yuan kredilerinin toplam 14,43 trilyon yuan olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası verilerine göre geniş M2 para arzı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak yüzde 6,2'lik beklentinin üzerinde gerçekleşti. M2 temmuz ayında yıllık bazda yüzde 6,3 oranında büyümüştü.

Ödenmemiş yuan kredileri ağustos ayında yıllık bazda yüzde 8,5 artarken, temmuz ayındaki yüzde 8,7'lik orana geriledi. Analistler yüzde 8,6 büyüme bekliyorlardı.

Rusya Merkez Bankası faizi yükselttiRusya Merkez Bankası faizi yükselttiKüresel Ekonomi

 

Küresel hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı bu hafta da devam ettiKüresel hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı bu hafta da devam ettiKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Rusya Merkez Bankası faizi yükseltti
Rusya Merkez Bankası faizi yükseltti
Çin, Evergrande'nin hesap denetimlerindeki hatalar nedeniyle PwC'ye rekor ceza verdi
PwC'ye rekor ceza!
Fitch, IMF ve Pimco, Fed’i takip ediyor: Dolar zayıflar mı?
Fitch, IMF ve Pimco, Fed’i takip ediyor: Dolar zayıflar mı?
ECB, faizle birlikte büyüme tahminlerini de aşağı çekti
ECB, faizle birlikte büyüme tahminlerini de aşağı çekti
ABD bütçesi 380 milyar dolar açık verdi
ABD bütçesi 380 milyar dolar açık verdi
IMF'den Fed yorumu: Faiz indirimine başlayabilir
IMF'den Fed yorumu: Faiz indirimine başlayabilir