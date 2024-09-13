Rusya Merkez Bankası faizi yükseltti

Rusya Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu savunarak faiz oranlarını yüzde 18'den yüzde 19'a yükselttiğini duyurdu.

Merkez Bankası, "İç talepteki büyümenin mal ve hizmet arzını genişletme kapasitesini hala önemli ölçüde geride bıraktığını" söyledi. Enflasyonun mevcut yüzde 9,1 seviyesinden 2025 yılında bankanın hedefi olan yüzde 4'e ulaşması için daha fazla faiz artışı yapılması ihtimali üzerinde duruldu.

Banka, orta vadede "dış ticaret koşullarının kötüleşmesiyle bağlantılı" yüksek yukarı yönlü riskler nedeniyle enflasyonun yıl sonuna kadar temmuz ayı tahmin aralığı olan yüzde 6,5-7'yi aşabileceğini öngördü.

Mevcut tahminlere göre enflasyonun 2025 yılında yüzde 4-4,5 aralığına düşmesi ve sonrasında yüzde 4 hedefi civarında kalması bekleniyor.

Merkez Bankası, ekonomik büyüme ikinci çeyrekte "arz yönlü kısıtlamalardaki artış ve dış talepteki yumuşama" nedeniyle bir miktar yavaşladı. Banka ayrıca Rus ekonomisinin dengeli bir büyüme patikasından yukarı doğru önemli bir sapma göstermeye devam ettiği uyarısında bulundu.