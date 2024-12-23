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Deutsche Bank'tan Fed için faiz tahmini

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayındaki faizi sabit tutmasını bekliyor.

Haber Merkezi
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Deutsche Bank'tan Fed için faiz tahmini
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Piyasalar Fed'in faiz oranlarında temkinli bir indirime gideceğine dair bahis oynamaya devam ederken dolar yükseliyor. Piyasa Aralık 2025'e kadar 38 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.

Fed bir önceki hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü ancak gelecekteki indirimlerin daha yavaş olacağının sinyalini verdi.

Deutsche Bank analistleri, Fed'in ocak ayında faiz indirimlerini muhtemelen atlayacağını ve bunun 2025'te politika gevşemesinde uzun bir duraklamaya dönüşebileceğini öngörüyorlar.

Bu arada, TSİ 18.00'da açıklanacak olan ABD tüketici güveni verisi tatil nedeniyle zayıflayan ticarette önemli bir odak noktası olacak.

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