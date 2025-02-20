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Dolar/yen paritesi 2 ayın en düşük seviyesine geriledi

Yen, riskten kaçış havası ve BOJ'un faiz artırım beklentilerinin etkisiyle sabah seansında diğer G-10 ve Asya para birimleri karşısında daha da güçlendi.

Haber Merkezi
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Dolar/yen paritesi 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
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Analistler, ABD Başkanı Trump'ın çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i diktatör olarak nitelendirmesinin risk iştahında bozulmaya neden olduğunu söylüyor.

MUFG Bank'tan Lloyd Chan bir araştırma raporunda, BOJ politika kurulu üyesi Takata'nın çarşamba günü merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almak için faizleri daha da artırması gerektiğini söylediğini hatırlattı.

Kıdemli döviz analisti Chan, “Bu, piyasalara şahin bir sinyal gönderiyor” dedi.

Japon yeni, bu sabah ABD doları karşısında 150,29 ile 9 Aralık'tan bu yana görülen en güçlü seviyesine toparlanırken, sonrasında da 150,04 seviyesine kadar geriledi.

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