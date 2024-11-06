Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 50 milyon dolarlık destek

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankasının Nijerya Direktörü Ndiame Diop ve beraberindeki heyet, başkent Abuja'da Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima ile bir araya geldi.

Diop, görüşmede, Nijerya'ya gıda ve beslenme kriziyle mücadele kapsamında 50 milyon dolarlık finansman desteğinin onayladığını belirtti.

Shettima ise ülkenin 774 bölgesindeki beslenme sorunlarını ortadan kaldırmak için kararlı olduklarını ifade etti.