Dünyanın en büyük trafo üreticisi açıkladı, aşırı yükselen sanayinin talebi karşılamak zorlaşıyor

Hitachi Energy CEO’su Andreas Schierenbeck, trafo üreticilerinin şebekeleri yenilemek için yeterince hızlı bir şekilde üretimi artırmakta zorlanacaklarını ve tedariklerin, yapay zeka için veri merkezlerinin artan ihtiyaçları nedeniyle baskı altında olduğunu ifade etti. Schierenbeck, "Kapasiteyi artırmak kesinlikle bir sorun. Kolay değil ve muhtemelen yeterince hızlı artış göstermeyecek" dedi.

Trafolar, elektriğin voltajını değiştirmek ve enerji santrallerinden son kullanıcılara verimli bir şekilde akmasını sağlamak için hayati öneme sahip. Büyüklüğü bir ev kadar olan bu trafolar, 400 ile 500 ton arasında ağırlığa sahip olabilir. Üretimleri iş gücü yoğun bir süreç ve yıllar süren özel makineler gerektiriyor Ayrıca, üreticiler aşırı yatırımlardan kaçınmaya çalışıyor.

Financial Times'ın haberine göre, Hitachi Energy, 2020 yılında 11 milyar dolarlık bir değere sahip ABB Power Grids’i devralarak önemli bir büyüme motoru haline geldi. Şirket, 2030 yılına kadar yıllık 1-2 milyar dolarlık gelir artışı hedefleyerek 30 milyar dolara ulaşmayı amaçlıyor.

Trafo pazar büyüklüğü 2030'a kadar 67 milyar dolara çıkacak

Trafo temin süreleri, yıllarca altı ila sekiz ay içinde sağlanabilirken, 48 milyar dolarlık pazarın talebi aniden artış gösterdi. Rystad Energy’ye göre, pazar büyüklüğünün 2030 yılına kadar 67 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Schierenbeck, enerji şirketlerinin kritik elektrik altyapısı için üç ila dört yıl beklemeleri gerektiğini söyledi.

Tedarik zincirindeki darboğaz, elektrik üretimindeki ani artış ve yaşlanan altyapı ile mücadele eden enerji sistemleri için bir zorluk oluşturuyor. Yenilenebilir enerjilerin artan payı, elektrik iletiminde daha fazla ekipman gerektiriyor.

Bu durum, yeni projeler için ağlara bağlantı taleplerini karşılamak amacıyla şebekeyi güncelleme ihtiyacını acil hale getiriyor. Rystad Energy’nin kıdemli analisti Edvard Christoffersen, "Trafo endüstrisi eşi benzeri görülmemiş bir baskı yaşıyor" diyerek fiyatların 2019’dan bu yana yüzde 40 arttığını ve tedarik sıkıntısının en az 2026 sonuna kadar devam edeceğini tahmin etti.

Hitachi Energy, üretim kapasitesini artırmak ve diğer anahtar hizmetleri güçlendirmek amacıyla önümüzdeki üç yıl içinde 6 milyar dolar yatırım yapmayı ve 15.000 kişi daha istihdam etmeyi planlıyor. Schierenbeck, sektörün yakın zamanda aşırı kapasiteye düşme olasılığını reddetti ve Çinli rakiplerin tehdit oluşturmasının uzun bir süre alacağını ekledi.