Dünyanın en büyük varlık fonu tüm yatırımlarında kar etti

Norveç'in varlık fonu 3’üncü çeyrekte yüzde 4,4 getiri elde ettiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük devlet varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norveç Merkez Bankası'nın yatırım kolu Norges Bank Yatırım Yönetimi, 30 Eylül itibariyle Fon'un büyüklüğünün 1 trilyon 723 milyar dolara eşdeğer 18,87 trilyon Norveç Kronu'na ulaştığını bildirdi.

Fon bugün itibariyle 19,29 trilyon kron büyüklüğe sahip.

Tüm yatırımlar kazandırdı

Norges Bank Yatırım Yönetimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Trond Grande, “Tüm yatırım alanlarımızda olumlu bir getiri elde ettik. Düşen faiz oranları hisse senedi piyasasında geniş çaplı bir yükselişe yol açtı” dedi.

Üçüncü çeyrekte hisse senedi yatırımları yüzde 4,5 getiri sağlarken, sabit getirili yatırımlar yüzde 4,2, borsaya kote edilmemiş gayrimenkuller yüzde 0,8 ve borsaya kote edilmemiş yenilenebilir enerji altyapısı yüzde 10,8 getiri sağladı.

Norveç kronunun çeyrek boyunca birçok önemli para birimi karşısında zayıfladığı ve bunun da fonun değerini 191 milyar kron artırdığı belirtildi.

Fon varlıklarının yüzde 71,4'ü hisse senetlerine, yüzde 26,8'i sabit getirili menkul kıymetlere, yüzde 1,7'si listelenmemiş gayrimenkule ve yüzde 0,1'i listelenmemiş yenilenebilir enerji altyapısına yatırıldı.