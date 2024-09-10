Elon Musk dünya tarihinde bir ilke imza atabilir: İlk trilyoner olma yolunda ilerliyor

Servet takibi yapan bir grubun yeni raporuna göre Informa Connect Academy'nin elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özel roket şirketi SpaceX ve sosyal medya platformu X'in patronu Elon Musk bir rekor kırabilir.

Raporun bulgusu, Musk'ın servetinin yıllık ortalama yüzde 110 oranında artıyor olmasından kaynaklanıyor. Akademinin 2024 Trilyon Dolar Kulübü raporu yayınladığında, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 251 milyar dolarla dünyanın en zengin kişisiydi.

Akademi'nin analizine göre Hindistanlı holding kurucusu Gautam Adani trilyoner statüsüne ulaşan ikinci kişi olacak. Yıllık büyüme oranının yüzde 123'te kalması halinde bunun 2028 yılında gerçekleşeceği bildirildi.

Teknoloji firması Nvidia'nın Üst Yöneticisi Jensen Huang ve Endonezyalı enerji ve madencilik kralı Prajogo Pangestu da gidişatları devam ederse 2028'de trilyoner olabilirler.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton'un patronu ve yaklaşık 200 milyar dolarla dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Bernard Arnault, Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ile aynı yıl olan 2030'da bir trilyon doları aşma yolunda ilerliyor.

Guardian’ın haberine göre, bir avuç şirket 1 trilyon doların üzerinde bir değere sahip. Berkshire Hathaway en son Ağustos ayının sonlarında, mimarı Warren Buffett'ın 94. doğum gününü kutlamasından günler önce değerlemeyi aştı. Nvidia Mayıs 2023'te 1 trilyon dolar kulübüne katıldı ve Haziran ayında 3 trilyon dolara ulaşarak Microsoft'tan sonra ve Apple'dan önce dünyanın en değerli ikinci şirketi olarak konumlandı.

İlk milyarder 1916'da ortaya çıktı

Dünyanın ilk trilyonerinin kim olabileceği sorusu, dünyanın ilk milyarderini 1916'da taçlandırmasından bu yana halkı büyüledi. Bu kişi Standard Oil'in kurucusu ve o dönemdeki en büyük hissedarı olan ABD'li John D Rockefeller'dı.

Bu hayranlığa rağmen, pek çok akademisyen muazzam servet birikimini “sosyal bir hastalık” olarak görüyor. Bir rapora göre insanlığın en zengin yüzde 1'lik kesimi, süregelen iklim krizinin başlıca nedenlerinden biri olan karbon salınımını en yoksul yüzde 66'lık kesimden daha fazla gerçekleştiriyor.