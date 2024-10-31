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Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde değişmedi

Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde yüzde 6,3 ile sabit kaldı.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde değişmedi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylülde önceki aya göre değişmeyerek yüzde 5,9 oldu. İşsizlik, AB'de eylülde geçen yılın aynı ayındaki yüzde 6,1 seviyesine göre ise düşüş gösterdi.

Euro Bölgesi'nde de işsizlik eylülde aylık bazda değişmedi ve yüzde 6,3 olarak belirlendi. Euro Bölgesi'nde işsizlik Eylül 2023'te yüzde 6,6 olarak ölçülmüştü.

İşsizlik oranı en fazla İspanya'da

Eylülde işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,2, Yunanistan'da yüzde 9,3, İsveç'te yüzde 8,5 ve Finlandiya'da yüzde 8,4 oldu. Almanya'da işsizlik eylülde yüzde 3,5 ve Fransa'da yüzde 7,6 olarak hesaplandı.

Geçen ay 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 861 bin olurken, bunun 2 milyon 287 bini Euro Bölgesi'nde kaydedildi.

Eylülde genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 14,4 oldu.

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