Fed faizi 25 baz puan artırdı, Powell: Daha yapacak çok işimiz var

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizinde, piyasa beklentilerinin dahilinde 25 baz puanlık artırıma gitti. Böylelikle Fed, faizi yüzde 4,50 - 4,75 aralığına yükseltmiş oldu.

Fed, geçen yıl 4 toplantı üst üste 75'er baz puan artışın ardından, yılı 50 baz puan artışla tamamlamıştı.

İki gün süren FOMC toplantısından sonra yapılan açıklamada, enflasyon oranlarında son dönemde sağlanan iyileşmeye işaret edilmekle birlikte, gelecekteki faiz hareketleri konusunda yönlendirmede ciddi bir değişiklik yapılmadı.

Gelecekteki faiz artırımının çeyrek baz puan olacağına işaret edildi

FOMC açıklamasında, "Komite faiz oranlarında devam eden artırımların, para politikası duruşunun yeterli şekilde sınırlayıcı olmasını sağlama için uygun olacağını öngördü" dedi.

Komite açıklamasında gelecekteki herhangi bir faiz artırımının çeyrek baz puan olacağına işaret ederken, gelecekteki artırımların "hızı" ifadesini açıklamadan çıkararak yerine faiz değişikliğinin "boyutu" ifadesini koydu.

Açıklamada, "Gelecektiği faiz artırımlarının boyutu belirlenirken, kümülatif sıkılaştırma, politikanın gecikmeli etkileri, ekonomik ve finansal gelişmeler hesaba katılacak" denildi.

Fed, bilançonun küçültülmesine planlandığı gibi devam edileceğini de vurguladı.

Bu yıl içinde indirim hala fiyatlanıyor

ABD'de faiz vadeli kontratları Fed'in bu yıl içinde faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor, Aralık sonu için faiz beklentisi Fed kararı öncesinde olduğu gibi yüzde 4,486 seviyesinde.

ABD'de faiz vadeli kontratları Fed'in faiz artırımlarına girilecek nihai noktanın yüzde 4,94 olduğuna ve buna Haziran'da ulaşılacağını fiyatlıyor.

CME FedWatch'da Fed'in Mart toplantısında faizi 25 baz puan artırması olasılığı yüzde 85 olarak fiyatlandı, faiz artırımlarına ara verilmesi olasılığı yüzde 15,5 olarak fiyatlanıyor.

"Powell: Yapacağımız daha çok iş var"

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının açıklanmasının ardından basın toplatısı gerçekleştirdi. Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yaptığımız faiz artırımlarının etkileri henüz tam olarak hissedilmedi.

Yapacağımız daha çok iş var.

Sınırlayıcı duruşu bir süre için daha devam ettirmenin gerekmesi büyük olasılık.

İş gücü piyasası aşırı sıkı, istihdam artışları güçlü.

"Attığımız adımların etkilerini görmek zaman alacak"

Enflasyon hızının son 3 ayda yavaşlaması memnuniyet verici, ancak enflasyon hala çok yüksek.

Enflasyonun aşağı yönlü patikada ilerleyeceğine güvenmek için daha fazla kanıta ihtiyacımız var.

Attığımız adımların tam etkilerini gerçekleştiğini görmek zaman alacak.

Daha yavaş hızla faiz artırımı bize hedeflerimize doğru ilerlemeyi daha iyi değerlendirme imkanı veriyor.

Kararlarımızı toplantıdan toplantıya verileri değerlendirerek vereceğiz.

Faizler henüz yeterince sınırlayıcı seviyede değil.

Dezenflasyonist süreç henüz erken bir aşamada.

Beklentilerimizi mart ayında ortaya koyacağız

Ekonomiye yönelik beklentilerimizi, tahminlerimizi Mart ayında ortaya koyacağız.

Ücretlerin aşağı doğru hareket ettiğini görüyoruz.

Mart toplantısında faiz artırım patikası konusunda değerlendirmemizi güncelleyeceğiz.

Faizde tepe noktasının ne olması gerektiği konusunda henüz bir karar vermedik.

Dezenflasyonist süreci başladı

Enflasyonun yeniden yükselişe geçmesini istemiyoruz.

Enflasyonu yönlendiren pek çok faktör var.

Şu anda sadece dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz.

İş gücü piyasası dezenflasyonist süreci yönlendirmede önemli olacak.

Uygun sınırlayıcı seviyeye ulaşmak için iki faiz artırımından daha bahsediyoruz.

İş gücü piyasası dezenflasyonist süreci yönlendirmede önemli olacak.

Enflasyon konusunda işimizi tamamlamamız gerekli. Bu seviyeden çok uzak değiliz.

Uygun sınırlayıcı seviyeye ulaşmak için iki faiz artırımından daha bahsediyoruz.

Faizler konusundaki patikaya ilişkin çok fazla konuşma yaptığımızı, çok zaman harcadığımız tutanaklarda göreceksiniz.

Borçlanma tavanını yükseltmek Kongre'nin vereceği bir karar ancak borçlanma tavanı tartışmalarının içinde yer almıyoruz.

Kongre'ye borçlanma mesajı

Kongre borçlanma tavanını yükseltmeli.

Politika yapıcılar faiz artırımlarını durdurma noktasında olduğumuzu henüz öngörmüyoruz.

Faiz artırımlarının durdurulması, sonra yeniden başlatılması şu anda FOMC tarafından konuşulan bir konu değil.

Faizler konusunda önümüzdeki patikaya henüz karar vermedik.

Tahmincilerin çoğu işsizlik oranının bir miktar artacağını söylüyorlar.

Piyasa katılımcılarının Fed'den farklı bir işleri var, bizim işimiz enflasyonu aşağı getirmek.