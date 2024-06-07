FED verileri: ABD'de tüketici kredileri nisanda beklentilerin altında arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Bloomberght'nin haberine göre ülkede tüketici kredileri, nisan ayında bir önceki aya kıyasla 6,4 milyar dolar artarak 5 trilyon 53,3 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 9,3 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri martta 1,1 milyar dolar azalmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda yaklaşık 500 milyon dolar azalırken; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 6,8 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, nisanda yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

Devir yapan krediler, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düşerken, devir yapmayan krediler ise yüzde 2,2 yükseldi.