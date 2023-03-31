Fed/Collins: Bankacılık sektörü stresi politika görünümünü etkileyebilir

Fed'in faiz artırımları ve ekonomiyi soğutma çabaları karşısında iflas eden ilk banka olan Silicon Valley Bank'ın ardından ortaya çıkan bankacılık krizi sebebiyle piyasalarda, Fed'in faiz artırımlarını durdurması hatta yıl sonuna kadar bir faiz indirimi gerçekleştirmesine yönelik beklenti oluşmuştu.

Boston Fed Başkanı Susan Collins konu hakkında yaptığı açıklamada, bankacılık sektöründe ortaya çıkabilecek daha fazla sorunun para politikasının mevcut görünümünü değiştirebileceğini bildirdi.

Collins, "Finans sektöründe yenilenen sorunlar olursa bu, mevcut politika hakkında düşünmeyi gerektirebilir" dedi.