Fed/Daly: Riskler eşit derecede dengeli

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in bu hafta aldığı faiz oranlarını çeyrek puan daha düşürme kararının “kıl payı” olduğunu ve Başkan Jerome Powell'ın bundan sonraki politika ayarlamalarına yaklaşırken dikkatli olunması gerektiği yönündeki görüşüne katıldığını söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Daly, “Benim için en önemli şey politikayı yeniden ayarlamamız gerektiğiydi. Nihayetinde 100 baz puan indirimin doğru yer olduğuna karar verdim. Şimdi yeniden kalibrasyon aşamasını geride bıraktığımızı ve bir sonraki aşamada olduğumuzu hissediyorum ve bu bir sonraki aşama gerçekten gelen bilgilere bakmaktır. Görünüme ilişkin riskler eşit derecede dengeli. Enflasyon verileri istediğimize göre yavaş ilerleme gösteriyor, inişli çıkışlı" dedi

Daha fazla indirim yapmadan önce dikkatle bekleme zamanı olduğunu vurgulayan Daly, "Medyan görünüm konusunda rahattım. Öngörüm, gelecek yıl düşündüğümüzden çok daha az faiz indirimi olacağı yönünde. Gelen veriler tüketici harcamalarının ve büyümenin çok daha güçlü olduğunu gösteriyor, nötr oran konusunda anlaşmazlık var" diye konuştu.