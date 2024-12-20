108 binden geri çekilme sürüyor: Bitcoin’de çöküş mü, düzeltme mi?

Fed faiz kararı öncesinde salı günü 108 bin 379,28 dolar ile rekor kıran Bitcoin, o günden bu yana neredeyse yüzde 15 geriledi.

Bitcoin fiyatı bu sabah yüzde 5'e varan düşüşle 92 bin 131 doları gördü. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 4,1 düşüşle 93 bin 303 dolar seviyesinde.

Düşüş Ether'den Dogecoin'e kadar daha küçük tokenlar üzerinde daha ağır bir etki yarattı ve Asya ve Avrupa'daki hisse senetleri de daha düşük işlem gördü.

QCP Capital'e göre pozisyon alma "aşırı yükselişe" dönüştü ve dijital varlıkları, enflasyonu hedefe geri getirmeye odaklanan Fed'in tonundaki bir değişikliğe karşı savunmasız bıraktı.

XTB kıdemli piyasa analisti Hani Abuagla, "Para politikası, kurumsal benimseme ve siyasi gelişmeler arasındaki etkileşim, Bitcoin'in 2025 yılına kadar hem makro hem de kriptoya özgü katalizörlere duyarlı kalacağını gösteriyor" dedi.

Pepperstone Group araştırma müdürü Chris Weston da, "Teknik olarak, kısa vadede dikkatli olunması gerekiyor. Bu, yakın zamanda fiyatlarda bir çöküş göreceğimiz anlamına gelmiyor, ancak ivme açıkça hareketten çıktı ve alıcılar bant üzerindeki hakimiyetini ve kontrolünü kaybetti" dedi.