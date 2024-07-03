Fed'den faiz indirimi mesajı: Enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt bekleniyor

Fed’in 11-12 Haziran’da gerçekleşen toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda enflasyonun yavaşladığına dair ek kanıtlar bekledikleri mesajı verildi.

Bloomberg HT'nin derlediği bilgilere göre Fed yetkilileri, enflasyonda son aylarda ‘ılımlı ilerleme’ kaydedildiğini belirtti ancak yüzde 2’lik hedefe doğru ilerlediğine dair güven kazanana kadar ek kanıt görmek istediklerini ifade etti.

Bazı yetkililer sabırlı olmak gerektiğini dile getirdi. Bazı katılımcılar talepte daha fazla zayıflamanın işsizlik oranında artışa neden olabileceğine dikkat çekti.

Çoğu katılımcı güncel para politikasının kısıtlayıcı olduğu görüşünü belirtti. Birçok katılımcı para politikasının ekonomide beklenmeyen bir zayıflığa tepki vermeye hazır olması gerektiğini ifade etti.

Fed son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmuştu.