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Fitch: ABD’de tüketim dirençli ancak yeni tarifeler risk oluşturuyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de tüketimin dirençli olduğunu ancak yeni tarifelerin bu yıl için önemli bir aşağı yönlü risk oluşturabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Fitch: ABD’de tüketim dirençli ancak yeni tarifeler risk oluşturuyor
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Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de tüketimin dirençli olduğu ancak politika belirsizliklerinin risk oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, tüketici harcamalarının 2024'ün dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,2 arttığı, bu oranın üçüncü çeyrekte yüzde 3,7, ikinci çeyrekte yüzde 2,8 ve birinci çeyrekte yüzde 1,9 olarak kaydedildiği belirtildi.

Hanehalkı nominal harcanabilir gelirinin ise 2024’ün dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5 arttığı kaydedilen açıklamada, bu artışın istihdamın dengelenmesi ve nominal ücret artışıyla desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, ABD tüketicisinin 2024'ü güçlü bir şekilde tamamladığını ancak yaklaşan tarifelerin yüksek enflasyonu tetikleyebileceğini ve özellikle dayanıklı tüketim mallarında harcama artışında yavaşlamaya neden olabileceğini ifade etti.

Sonola, 2024'te yüzde 2,8 olan tüketici harcamalarındaki artışın bu yıl yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

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