Gıda ithalatında fatura yükseliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Gıda Görünümü raporuna göre, kakao, kahve ve çay fiyatlarındaki artışın yanı sıra meyve ve sebze ithalat maliyetlerindeki yükselişin de etkisiyle küresel gıda ithalat faturasının bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 2024 yılında 2 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor.

Kakao, kahve ve çay ithalat harcamalarının yüzde 22,9 oranında artması ve değer bazında toplam artışın yarısından fazlasını oluşturması bekleniyor.

Kakao fiyatları bu yılın başlarında on yıllık ortalamasının neredeyse dört katına ulaştı, kahve fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Çay fiyatları da uzun vadeli olağan seviyelerinin yüzde 15 üzerini gördü.

Azalan ithalat faturaları düşük gelirli ülkeleri rahatlatıyor

FAO ekonomistleri, emtia ihracatlarının çok sayıda ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Burundi ve Etiyopya'da kahve ihracatından elde edilen gelirler genellikle gıda ithalatı faturalarının yaklaşık yüzde 40'ını karşılarken, çay Sri Lanka'nın faturasının yarısından fazlası için aynı şeyi yapıyor ve Fildişi Sahili'nin kakao ihracatı ülkenin gıda ithalat maliyetlerinin tamamından fazlasını karşılıyor.

Bu arada, hububat ve yağlı tohumlar için azalan ithalat faturaları düşük gelirli ülkeleri rahatlatıyor. Küresel gıda ithalatı faturasının üçte ikisini oluşturan yüksek gelirli ülkeler 2024 yılında yüzde 4,4'lük bir artışla karşı karşıya kalırken, üst-orta gelirli, alt-orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerin faturaları muhtemelen azalacaktır.