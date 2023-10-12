Gözler ABD enflasyon verisinde: Piyasalar hareketlenebilir

Haftanın en kritik verisi olan ABD eylül ayı enflasyon verisi bugün Türkiye saati ile (TSİ) 15.30’da açıklanacak. ABD enflasyonu, Fed’in para politikasına karar verirken baktığı en önemli iki veriden biri olduğu için oldukça kritik. Genel beklenti manşet TÜFE’nin yüzde 3,7’den yüzde 3,6’ya, çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 4,3’ten yüzde 4,1’e gerilediği yönünde. Ülkede TÜFE ağustosta aylık yüzde 0,6 artarken, yıllık artış yüzde 3,7'ye yükselmiş, çekirdek fiyatlarda aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,3 artış yaşanmıştı.

Sürpriz gelecek bir veriyle piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor. Enflasyon beklentilerin altında kalırsa, doların güç kaybetmesi, ABD tahvil faizlerinin düşmesi ve değerli metallerde yükseliş yaşanabilir. ABD enflasyonu beklentileri aşarsa, dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş, ters korelasyon etkisiyle değerli metallerde baskı yaşanabilir.

Para piyasalarındaki Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler güçlenmeyi sürdürürken, bankanın yüzde 91 ihtimalle faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor.

Fed tutanaklarında ‘temkinli’ mesaj

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artsa da bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin gerilemeyi sürdürdüğü öngörülüyor.

Bununla birlikte, geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin de beklentileri aşması yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, dün akşam açıklanan Fed'in toplantı tutanaklarında ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin bankayı temkinli olmaya ittiğini ortaya koydu.

Tüm Fed yetkililerinin "dikkatli şekilde ilerleyecek konumda bulundukları" konusunda aynı fikirde olduğu belirtilen tutanaklarda, yetkililerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefine doğru indiğinden emin olunana kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.