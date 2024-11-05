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Güney Kore'de enflasyon yavaşlayınca faiz indirimi için alan açıldı

Güney Kore'nin manşet enflasyonu ekim ayında 45 ayın en düşük seviyesine geriledi ve Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi için gerekçeleri güçlendirdi.

Haber Merkezi
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Güney Kore'de enflasyon yavaşlayınca faiz indirimi için alan açıldı
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Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı ve Ocak 2021'den bu yana en düşük büyüme hızını kaydetti. Daha düşük petrol fiyatları ve baz etkisi, enflasyonun eylül ayındaki yüzde 1,6 seviyesinden yavaşlamasında etkili oldu. Piyasaların beklentisi enflasyonun yüzde 1,4 olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatları, ekim ayında önceki ayla karşılaştırıldığında yatay seyretti ve piyasa beklentisi olan yüzde 0,2'nin altında kaldı. Eylül ayında tüketici enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 0,1 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını çıkaran çekirdek TÜFE, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve geçen yıl aynı aya göre yüzde 1,8 yukarı geldi.

Düşen enflasyon, Güney Kore Merkez Bankası'nın Ekim ayında dört yıldan uzun bir süre sonra ilk kez politika faiz oranlarını düşürme kararının arkasındaki nedenlerden biriydi.

Bazı analistler, baz etkinin azalmasıyla Güney Kore'deki enflasyonun yükselebileceği konusuna dikkat çekiyor. Geçici yakıt vergisi kesintilerinin yakın zamanda sona ermesinin ülkede enflasyonist baskıyı yeniden körükleyebileceğine işaret ediliyor.

Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemek için daha fazla faiz indirimi yapacağının sinyalini verdi; ancak muhtemelen bu yakın vadede olmayacak.

Bankanın bu ayın son günlerinde bir faiz toplantısı bulunuyor; ancak çok az analist bu toplantıdan indirim bekliyor. Çoğu analist bir sonraki faiz indiriminin 2025'in ilk çeyreğinde geleceğini tahmin ediyor.

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