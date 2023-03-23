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IMF'den merkez bankalarına 'sürekli teyakkuz' çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD ve Avrupa'da yaşanan bankacılık krizi sonrası hızla alınan önlemlerin piyasa stresini bir ölçüde hafiflettiğini ancak belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek, "sürekli teyakkuzda olunması" gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
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Kozack, finansal piyasalarda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde politika yapıcıların hızı adımlar attığına işaret etti. IMF sözcüsü, bunların büyük merkez bankalarının ABD dolarının likiditesini artırmaya yönelik eylemlerini içerdiğini anımsattı.

Kozack, "Alınan önlemler piyasa stresini bir ölçüde hafifletti. Bununla birlikte, belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor ve sürekli teyakkuzda olmak gerekiyor." dedi.

Gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirten Kozack, küresel finansal istikrara yönelik olası etkileri değerlendirdiklerini dile getirdi.

ABD'de geçen haftalarda Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, Avrupa'da ise İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurması piyasalardaki belirsizlikleri tetiklemişti.

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