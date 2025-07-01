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İngiltere imalat sektöründe istihdam azalmayı sürdürüyor

İngiltere imalat sanayi sektöründe üretim, yeni siparişler ve istihdamın azalmaya devam ettiği ancak bu daralmanın daha yavaş gerçekleştiği bildirildi.

Haber Merkezi
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İngiltere imalat sektöründe istihdam azalmayı sürdürüyor
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Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, İngiltere'nin haziran ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sanayi PMI haziranda 47,7 oldu. Bu seviye son 5 ayın en yüksek değeri olmasına rağmen, büyüme bölgesi olan 50 puanın altında kalmaya devam etti.

İngiltere imalat sanayi sektöründe üretim, yeni siparişler ve istihdam haziranda da azalmaya devam etti. Ancak, PMI verilerinin haziranda son 5 ayın en yüksek değeri olan 47,7'ye çıkması üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki daralmanın yavaşladığına işaret etti.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, PMI verilerine ilişkin değerlendirmesinde, imalat sektöründe üretim, yeni siparişler ve istihdamın daha yavaş oranda gerilediğini belirterek, iş dünyası iyimserliğinin son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktığını ifade etti.

Girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki enflasyonun hafif şekilde düştüğünü ve bunun enflasyonist baskıların yumuşamaya başladığının işareti olduğunu kaydeden Dobson, "Bununla birlikte, istikrara ilişkin beklentiler hala kırılgan. Bu durum, talebi, tedarik zinciri güvenilirliğini ve gelecekteki büyüme beklentilerini ciddi şekilde etkileyebilecek potansiyel olumsuzluklara açık. Üreticiler, jeopolitik gerilimlerin artması, küresel pazarlardaki zayıflık, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler ve gelecekteki hükümet politikalarının yönü konusundaki endişeler nedeniyle temkinli iyimserliğini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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