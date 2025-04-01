İngiltere'de market fiyat enflasyonu martta yükseldi

Araştırma şirketi Kantar'ın son raporuna göre, İngiltere'de mart ayında yıllık market enflasyonu, tüketicilerin artan maliyet baskılarını dengelemek için promosyonlara daha fazla harcama yapmasıyla bir önceki aya göre artış gösterdi.

Bir önceki ay yüzde 3,3 olan yıllık market enflasyonu 23 Mart'ta sona eren dört haftalık dönemde yüzde 3,5'e yükselirken, en büyük artışlar çikolatalı şekerlemeler, tereyağları ve sürülebilir ürünlerde gerçekleşti.

Rapor, promosyon harcamalarının mart ayında son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve alışveriş sepetlerinin neredeyse üçte birini oluşturduğunu gösterdi.

Kantar perakende ve tüketici içgörüleri başkanı Fraser McKevitt, promosyonlardaki artışın, 2022 yılının Ekim ayında yüzde 27 ile zirveye ulaşan oranla kıyaslandığında, tüketicilerin yaklaşık dörtte birinin mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu yansıttığını söyledi. McKevitt, “Market alışverişlerinin artan maliyeti, enerji faturaları ve ülkenin genel ekonomik görünümünün hemen ardından, tüketicilerin geceleri uykularını kaçıran endişeler listesinde üçüncü sırada yer alıyor” dedi.

NielsenIQ ve İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından hazırlanan bir rapora göre, perakendecilerin maaş ve emekli maaşlarındaki artışların ardından tüketicilere daha yüksek maliyetler yansıtmaya başlamasıyla birlikte, İngiliz tüketiciler üzerindeki enflasyonist baskıların önümüzdeki aylarda hızlanması bekleniyor.

En iyi performans gösteren marketler arasında Ocado, satışların yüzde 11,2 artmasıyla üst üste 11. ayda da en hızlı büyüyen şirket oldu. Online perakendeci ilk kez pazarın yüzde 2,0'lık bir bölümünü ele geçirdi. Ocado'yu, satışlarını yüzde 11,2 oranında artıran Alman indirim marketi Lidl izledi.