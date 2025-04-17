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Japonya, ABD ile ticaretinde 63 milyar dolar fazla verdi

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Japonya Mart-Nisan mali yılında ticaret açığı verirken ABD ile ticaretinde fazla verdi.

Haber Merkezi
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Japonya, ABD ile ticaretinde 63 milyar dolar fazla verdi
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Geçici istatistiklere göre Japonya'nın küresel ticaret açığı Mart ayına kadar olan mali yılda toplam 5,2 trilyon yen (37 milyar dolar) olurken, bu açık dördüncü yılda da devam etti. ABD ile olan fazla 9 trilyon yene (63 milyar dolar) yükseldi.

Mart ayında Japonya 544 milyar yen (4 milyar dolar) ticaret fazlası verdi. İhracat bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 4 oranında artarak üst üste altıncı ayını da kazanmış olsa da artış Şubat ayına kıyasla daha yavaş gerçekleşti.

ABD'ye yapılan ihracat yüzde 3 artarken, Asya'nın geri kalanına yapılan sevkiyat yüzde 5,5 büyüdü. Çin'e yapılan ihracat düşerken, Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore'ye yapılan sevkiyatlar arttı.

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