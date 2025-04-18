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Japonya'da enflasyon 2026'ya doğru yavaşlayabilir

Japonya'nın tüketici fiyatları mart ayında toparlandı; ancak altta yatan nedenlerle, enflasyondaki artış hızı çok da uzak olmayan bir gelecekte yavaşlayabilir.

Haber Merkezi
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Japonya'da enflasyon 2026'ya doğru yavaşlayabilir
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Credit Agricole, değişken taze gıda ve enerji fiyatları hariç tüketici fiyat endeksindeki yıllık büyümenin Mart ayındaki yüzde 2,9'a kıyasla 2026'nın ilk yarısında yaklaşık yüzde 1'e gelmesini bekliyor.

Mart rakamı bir yılın en yüksek seviyesini işaret ediyor.

Aracı kurum, "Enflasyondaki yavaşlama muhtemelen reel ücret büyümesini açıkça pozitif bölgeye taşıyacak, 2026 ve sonrasında iç talepte bir toparlanmayı teşvik edecek" görüşünü savundu.

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